Хакеры из RaHDit опубликовали данные более 3,2 тысячи иностранных наёмников ВСУ
Российские хакеры из группы RaHDit опубликовали данные более 3,2 тысячи иностранных наёмников ВСУ. Среди них множество граждан США, Европы и даже стран Прибалтики.
Например, Мауринс Кристапс из Латвии, родившийся в 1991 году, который принимал участие в Олимпиаде-2014 в Сочи и занял 21 место в санном спорте. На родине он занимал пост генсека Федерации санного спорта. А его соотечественник Юрис Альбертс Улманис 1959 года рождения является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем, пропагандирует русофобию. Наёмник неоднократно принимал участие в конфликте на Украине и снабжал ВСУ снаряжением и деньгами. Служит в 67-й механизированной бригаде.
Другой иностранец — Эвелин Ашенбреннер 1981 года рождения из США, который служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона "международного легиона" территориальной обороны. Мужчина не скрывает своей нетрадиционной ориентации и использует в отношении себя местоимение "они".
А бывший сотрудник полиции американского Окленда Пирс Таннер Рид 1993 года рождения, как оказалось, не только воюет за Украину, но ещё и является педофилом: в 2023 году мужчину арестовали в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие преступлениям такой направленности.
Ранее в Луганской Народной Республике погиб 22-летний польский наёмник Томаш Сенкала. По данным PAP, он был членом "международного легиона" с сентября 2023 года. Церемония прощания с боевиком прошла 20 июля в Киеве, на ней присутствовал консул республики.
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