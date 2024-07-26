Российские хакеры из группы RaHDit опубликовали данные более 3,2 тысячи иностранных наёмников ВСУ. Среди них множество граждан США, Европы и даже стран Прибалтики.

Например, Мауринс Кристапс из Латвии, родившийся в 1991 году, который принимал участие в Олимпиаде-2014 в Сочи и занял 21 место в санном спорте. На родине он занимал пост генсека Федерации санного спорта. А его соотечественник Юрис Альбертс Улманис 1959 года рождения является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем, пропагандирует русофобию. Наёмник неоднократно принимал участие в конфликте на Украине и снабжал ВСУ снаряжением и деньгами. Служит в 67-й механизированной бригаде.

Другой иностранец — Эвелин Ашенбреннер 1981 года рождения из США, который служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона "международного легиона" территориальной обороны. Мужчина не скрывает своей нетрадиционной ориентации и использует в отношении себя местоимение "они".

А бывший сотрудник полиции американского Окленда Пирс Таннер Рид 1993 года рождения, как оказалось, не только воюет за Украину, но ещё и является педофилом: в 2023 году мужчину арестовали в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие преступлениям такой направленности.