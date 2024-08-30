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Регион
30 августа, 07:37

У двух граждан Колумбии, которые участвовали в боях на стороне ВСУ, нашли украинскую форму

ФСБ задержала двух граждан Колумбии, являющихся бывшими наёмниками ВСУ

Задержаны двое граждан Колумбии, являющиеся бывшими наёмниками ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых сил РФ в качестве наёмников», — отметили в ведомстве.

При обыске у задержанных были изъяты документы, которые подтверждают их причастность к противоправной деятельности. Также силовики обнаружили военную форму украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ.

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Ранее Life.ru уже сообщал, что суд Москвы арестовал двух наёмников из Колумбии за участие в боях против РФ. Подозреваемым вменяется ст. 359 УК РФ «Наёмничество». Оба будут находиться в изоляторе до 22 октября 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Мария Любицкая
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