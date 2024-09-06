Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин обсудил с членами Совбеза систему контроля воздушного пространства над РФ
Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждался вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией нашей страны.
Начало онлайн-совещания Путина с постоянными участниками Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Уважаемый коллеги, добрый день! В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства на территории РФ. У нас один докладчик, а потом я попросил бы руководителей всех заинтересованных ведомств высказаться по этому вопросу. Пожалуйста, давайте начнём работать», — начал совещание глава государства.
В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
А ранее Life.ru писал, что средства ПВО РФ сбили две украинские авиабомбы в приграничных районах Курской области. В тот же день были сбиты ещё две авиабомбы и один беспилотник.