Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждался вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией нашей страны.

«Уважаемый коллеги, добрый день! В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства на территории РФ. У нас один докладчик, а потом я попросил бы руководителей всех заинтересованных ведомств высказаться по этому вопросу. Пожалуйста, давайте начнём работать», — начал совещание глава государства.