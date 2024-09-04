Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 16:57

Смирнов: Средства ПВО сбили две авиабомбы ВСУ в приграничье Курской области

В Курской области возле границы средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ещё две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 3 бомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 БПЛА
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 3 бомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 БПЛА

Сегодня днём Смирнов также сообщал об уничтожении двух украинских авиабомб. Также силы ПВО тогда сбили беспилотник ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров