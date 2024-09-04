Смирнов: Средства ПВО сбили две авиабомбы ВСУ в приграничье Курской области
В Курской области возле границы средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ещё две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал Смирнов в своём телеграм-канале.
Сегодня днём Смирнов также сообщал об уничтожении двух украинских авиабомб. Также силы ПВО тогда сбили беспилотник ВСУ.
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ТАСС / Николай Гынгазов