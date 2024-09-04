Две авиабомбы и дрон ВСУ сбиты в Курской области
Смирнов: Над Курской областью сбили две авиабомбы и беспилотник ВСУ
Украинский дрон и две управляемые авиационные бомбы были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) России в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Наша ПВО — на страже Курской области: утром сбиты украинский БПЛА самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе», — написал он в телеграм-канале.
Также Смирнов выразил благодарность российским военным.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 450 солдат в приграничных районах Курской области. ВС РФ уничтожили 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 15 боевых бронированных машин.
Telegram / Минобороны России