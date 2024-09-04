Две авиабомбы и дрон ВСУ сбиты в Курской области

Украинский дрон и две управляемые авиационные бомбы были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) России в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО — на страже Курской области: утром сбиты украинский БПЛА самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе», — написал он в телеграм-канале.

Также Смирнов выразил благодарность российским военным.