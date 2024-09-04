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4 сентября, 12:03

Две авиабомбы и дрон ВСУ сбиты в Курской области

Смирнов: Над Курской областью сбили две авиабомбы и беспилотник ВСУ

Украинский дрон и две управляемые авиационные бомбы были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) России в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО — на страже Курской области: утром сбиты украинский БПЛА самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе», — написал он в телеграм-канале.

Также Смирнов выразил благодарность российским военным.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 450 солдат в приграничных районах Курской области. ВС РФ уничтожили 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 15 боевых бронированных машин.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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