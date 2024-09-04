ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, ранены двое мирных жителей
Гладков: Два человека пострадали при очередном обстреле ВСУ Белгородской области
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы доставляют в областную клиническую больницу», — написал он в телеграм-канале.
В двух многоквартирных домах и семи частных домовладениях в результате обстрела пробиты кровли, выбито остекление и повреждены фасады. Также, по словам Гладкова, на территории ещё одного частного дома посечены кровля и ворота гаража. Кроме того, на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка в результате детонации вражесского FPV-дрона повреждено ограждение моста.
А в самом городе Шебекино атакована территория производственного предприятия. В результате повреждено административное здание, склады, а также несколько автомобилей, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному — над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.
Telegram / V_Zelenskiy_official