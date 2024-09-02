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Регион
2 сентября, 07:32

Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Шебекино

Житель города Шебекино получил ранение спины в результате очередной атаки украинских БПЛА, ему оказывается помощь. Об этом сообщил 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона.

Ещё один украинский беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, там получили повреждения три легковых автомобиля. Пострадавших на парковке нет.

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Также ВСУ запустили по Белгороду и снаряды, предварительно, РСЗО Vampire. Удары пришлись в один социальный и один коммерческий объекты. Также загорелись несколько машин, в зданиях поблизости выбиты окна.

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Telegram / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
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