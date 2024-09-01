Аэропорты Москвы отправили 43 самолёта на запасные аэродромы из-за массовой атаки БПЛА

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отправили 43 самолёта на запасные аэродромы и задержали вылет 74 рейсов из-за массовой атаки БПЛА на Москву. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) ночью и утром 1 сентября, воздушные гавани вводили временные ограничения, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы «ушли» 43 воздушных судна, следовавших в эти аэропорты. На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса», – уточнил он.