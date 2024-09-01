Аэропорты Москвы отправили 43 самолёта на запасные аэродромы из-за массовой атаки БПЛА
В Москве отправили 43 самолёта на запасные аэропорты и задержали вылет 74 рейсов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отправили 43 самолёта на запасные аэродромы и задержали вылет 74 рейсов из-за массовой атаки БПЛА на Москву. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) ночью и утром 1 сентября, воздушные гавани вводили временные ограничения, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы «ушли» 43 воздушных судна, следовавших в эти аэропорты. На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса», – уточнил он.
В Росавиации отметили, что с 09:05 мск все аэропорты московского региона работают штатно.
Всего же за минувшую ночь 15 регионов России атаковали почти 160 украинских беспилотников самолётного типа. 46 из сбито или перехвачено над территорией Курской области. Десять попыток атаковать Москву завершились для украинских беспилотников уничтожением. При падении одиннадцатого произошло возгорание на НПЗ.