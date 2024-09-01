Собянин сообщил о пожаре на НПЗ после падения дрона
Помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получило повреждение в результате падения ещё одного украинского БПЛА. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
«Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», – рассказал градоначальник.
За минувшую ночь 15 регионов России атаковали почти 160 украинских беспилотников самолётного типа. 46 из сбито или перехвачено над территорией Курской области. Десять попыток атаковать Москву завершились для украинских беспилотников уничтожением. О каких-либо повреждениях на земле не сообщалось.
Агентство городских новостей "Москва"