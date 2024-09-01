Пожару на НПЗ Капотня присвоен второй уровень сложности
Пожару на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Капотня в Москве присвоен второй номер сложности, до этого возгорание тушили по максимальному, пятому, уровню. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах.
«Сложность пожара на Московском НПЗ после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго», – сказал собеседник РИА «Новости».
На место возгорания были направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, причиной пожара стал сбитый беспилотник – в результате падения БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение на НПЗ.
Всего же за минувшую ночь 15 регионов России атаковали почти 160 украинских беспилотников самолётного типа. 46 из сбито или перехвачено над территорией Курской области. Десять попыток атаковать Москву завершились для украинских беспилотников уничтожением. При падении одиннадцатого и возникло возгорания на НПЗ.
МЧС Москвы