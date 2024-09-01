Пожару на НПЗ Капотня присвоен второй уровень сложности

Пожару на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Капотня в Москве присвоен второй номер сложности, до этого возгорание тушили по максимальному, пятому, уровню. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах.

«‎Сложность пожара на Московском НПЗ после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго», – сказал собеседник РИА «‎Новости».

На место возгорания были направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, причиной пожара стал сбитый беспилотник – в результате падения БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение на НПЗ.