Четыре дрона и четыре безэкипажных катера уничтожили военные РФ за ночь

Четыре украинских беспилотника уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два БПЛА сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Чёрного моря.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря.