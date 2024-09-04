Четыре дрона и четыре безэкипажных катера уничтожили военные РФ за ночь
Четыре украинских беспилотника уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два БПЛА сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Чёрного моря.
Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря.
Ранее губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над регионом. Серьёзных разрушений удалось избежать, только в селе Севрюково осколок пробил кровлю одного частного дома.
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