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Регион
4 сентября, 04:54

Четыре дрона и четыре безэкипажных катера уничтожили военные РФ за ночь

Четыре украинских беспилотника уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два БПЛА сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Чёрного моря.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря.

Войска в Белгородской области получили дополнительные средства ПВО
Войска в Белгородской области получили дополнительные средства ПВО

Ранее губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над регионом. Серьёзных разрушений удалось избежать, только в селе Севрюково осколок пробил кровлю одного частного дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Артур Лапсаков
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