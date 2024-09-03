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Регион
3 сентября, 08:14

Войска в Белгородской области получили дополнительные средства ПВО

Войска ВС РФ, находящиеся в Белгородской области, получили от Минобороны России дополнительные установки противовоздушной обороны. Об этом сообщила в своём телеграм-канале пресс-служба военного ведомства.

«От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. 18 запросов реализованы. Новые поступившие — в работе. В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны», — рассказали представители Минобороны РФ.

Там уточнили, что всего на рассмотрение оперативной группы координационного совета ведомства по вопросам приграничных территорий поступило 83 вопроса от штабов глав регионов. Из Курской области прислали 45 запросов, 36 из которых удалось решить. В группировку войск РФ под Курском также отправили дополнительные комплексы разведки, пояснили в оборонном ведомстве. Запросов из Брянской области не поступало.

В Минобороны подсчитали, сколько украинских бойцов сложило головы в Курской области
В Минобороны подсчитали, сколько украинских бойцов сложило головы в Курской области

Ранее в Минобороны заявили, что военная авантюра руководства ВСУ в Курской области унесла жизни уже 8,5 тысячи украинских солдат. Кроме того, ВС РФ уничтожили 62 артиллерийских орудия и 16 пустовых установок РСЗО, в том числе 4 HIMARS.

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Владимир Озеров
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