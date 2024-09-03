Войска в Белгородской области получили дополнительные средства ПВО

Войска ВС РФ, находящиеся в Белгородской области, получили от Минобороны России дополнительные установки противовоздушной обороны. Об этом сообщила в своём телеграм-канале пресс-служба военного ведомства.

Там уточнили, что всего на рассмотрение оперативной группы координационного совета ведомства по вопросам приграничных территорий поступило 83 вопроса от штабов глав регионов. Из Курской области прислали 45 запросов, 36 из которых удалось решить. В группировку войск РФ под Курском также отправили дополнительные комплексы разведки, пояснили в оборонном ведомстве. Запросов из Брянской области не поступало.