Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
Система противовоздушной обороны сбила несколько целей над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей», — написал глава региона в телеграм-канале.
Предварительно, пострадавших и серьёзных разрушений нет. В селе Севрюково осколок пробил кровлю одного частного дома. Информация о последствиях уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на крыше церкви в белгородском селе Грузское после атаки дрона-камикадзе. Очаг возгорания удалось оперативно потушить.
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