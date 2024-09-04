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Регион
4 сентября, 03:00

Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны сбила несколько целей над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей», — написал глава региона в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших и серьёзных разрушений нет. В селе Севрюково осколок пробил кровлю одного частного дома. Информация о последствиях уточняется.

Войска в Белгородской области получили дополнительные средства ПВО
Войска в Белгородской области получили дополнительные средства ПВО

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на крыше церкви в белгородском селе Грузское после атаки дрона-камикадзе. Очаг возгорания удалось оперативно потушить.

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Артур Лапсаков
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