Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны сбила несколько целей над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей», — написал глава региона в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших и серьёзных разрушений нет. В селе Севрюково осколок пробил кровлю одного частного дома. Информация о последствиях уточняется.