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3 сентября, 05:50

Дрон ВСУ атаковал церковь в белгородском селе Грузское, на крыше начался пожар

Украина атаковала церковь в белгородском селе Грузское. Обложка © VK / Новости Белгорода

Украина атаковала церковь в белгородском селе Грузское. Обложка © VK / Новости Белгорода

Новый прилёт беспилотного летательного аппарата со стороны Украины произошёл в белгородском селе Грузское, там дрон-камикадзе ВСУ атаковал церковь. Кадры с места событий появилось в Сети.

На фото видно объятую пламенем крышу здания. На данный момент информации о пострадавших нет. Власти также пока не прокомментировали атаку ВСУ.

Удар в детский сад: ВСУ вновь обстреляли Белгород
Удар в детский сад: ВСУ вновь обстреляли Белгород

Ранее стало известно, что в Белгороде на Харьковской горе закрыли все школы и детские сады. Данное решение приняли из-за массовых ударов со стороны Украины. Сейчас все ребята занимаются в дистанционном формате. Учителя ведут уроки по плану.

Наталья Афонина
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