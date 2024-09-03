Дрон ВСУ атаковал церковь в белгородском селе Грузское, на крыше начался пожар

Новый прилёт беспилотного летательного аппарата со стороны Украины произошёл в белгородском селе Грузское, там дрон-камикадзе ВСУ атаковал церковь. Кадры с места событий появилось в Сети.

На фото видно объятую пламенем крышу здания. На данный момент информации о пострадавших нет. Власти также пока не прокомментировали атаку ВСУ.