Дрон ВСУ атаковал церковь в белгородском селе Грузское, на крыше начался пожар
Украина атаковала церковь в белгородском селе Грузское. Обложка © VK / Новости Белгорода
Новый прилёт беспилотного летательного аппарата со стороны Украины произошёл в белгородском селе Грузское, там дрон-камикадзе ВСУ атаковал церковь. Кадры с места событий появилось в Сети.
На фото видно объятую пламенем крышу здания. На данный момент информации о пострадавших нет. Власти также пока не прокомментировали атаку ВСУ.
Ранее стало известно, что в Белгороде на Харьковской горе закрыли все школы и детские сады. Данное решение приняли из-за массовых ударов со стороны Украины. Сейчас все ребята занимаются в дистанционном формате. Учителя ведут уроки по плану.