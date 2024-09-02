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2 сентября, 09:50

Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 3 бомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 БПЛА

Армия России за прошедшие сутки уничтожила 3 управляемые авиабомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 БПЛА ВСУ. Об успехах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

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Также в ходе брифинга Минобороны сообщило, что за сутки российский «‎Запад» разбил отряды восьми бригад ВСУ, досталось и «Азову»*. В общей сложности украинская армия в результате этих боёв потеряла до 430 военнослужащих. Ещё до 520 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне работы группировки «Юг» ВС России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Наталья Афонина
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