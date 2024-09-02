Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 3 бомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 БПЛА
Армия России за прошедшие сутки уничтожила 3 управляемые авиабомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 БПЛА ВСУ. Об успехах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации сообщило Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.
Также в ходе брифинга Минобороны сообщило, что за сутки российский «Запад» разбил отряды восьми бригад ВСУ, досталось и «Азову»*. В общей сложности украинская армия в результате этих боёв потеряла до 430 военнослужащих. Ещё до 520 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне работы группировки «Юг» ВС России.
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