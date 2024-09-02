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2 сентября, 09:39

Российский «‎Запад» разбил отряды восьми бригад ВСУ, досталось и «Азову»*

Российские военные «Западной» группировки за прошедшие сутки нанесли удары по формированиям восьми бригад украинской армии, среди них и бойцы спецназа «Азов»*. В общей сложности ВСУ в результате этих боёв потеряли до 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 12-й бригады «Азов»* в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества», — рассказали в ведомстве.

Украинская армия потеряла до 430 боевиков, две бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании. Также были разрушены семь складов с боекомплектом ВСУ, а также три станции РЭБ и одна станция контрбатарейной борьбы.

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении. Теперь Вооружённые силы России стремительно продвигаются дальше.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Владимир Озеров
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