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Регион
2 сентября, 09:31

ВСУ потеряли до 520 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС России

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 520 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки ВС России, сообщило Минобороны. Наши бойцы нанесли поражение 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированным, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовым бригадам армии противника, а также 114-й и 116-й бригадам территориальной обороны. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

«Противник потерял <...> четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

Минобороны: Общие потери ВСУ в курском приграничье превысили 8,5 тыс. бойцов
Минобороны: Общие потери ВСУ в курском приграничье превысили 8,5 тыс. бойцов

Напомним, минувший август выдался для ВСУ по-настоящему «кровавым». Так, противник потерял на разных участках фронта 68 380 военнослужащих. К слову, месяцем ранее это число было куда скромнее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Матвей Константинов
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