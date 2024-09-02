ВСУ потеряли до 520 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС России

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 520 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки ВС России, сообщило Минобороны. Наши бойцы нанесли поражение 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированным, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовым бригадам армии противника, а также 114-й и 116-й бригадам территориальной обороны. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

«Противник потерял <...> четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.