Жителей Новороссийска предупредили об учениях флота по отражению атаки БПЛА

Администрация Новороссийска предупредила жителей и гостей города о запланированных на 2 сентября учениях. На местной военно-морской базе отработают действия по отражению атаке безэкипажных катеров и беспилотников. Во время манёвров будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.