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Регион
2 сентября, 07:32

Жителей Новороссийска предупредили об учениях флота по отражению атаки БПЛА

Администрация Новороссийска предупредила жителей и гостей города о запланированных на 2 сентября учениях. На местной военно-морской базе отработают действия по отражению атаке безэкипажных катеров и беспилотников. Во время манёвров будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

«В период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 [мск] 02 сентября 2024 г. спланировано проведение учения», — говорится в сообщении.

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Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота начал переход через Азиатско-Тихоокеанский регион. Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» добрались до Малаккского пролива.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ya_Sveta

Матвей Константинов
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