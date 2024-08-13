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13 августа, 11:05

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" начали переход через АТР с захода в Малакксский пролив

Корабли Тихоокеанского флота в зашли в Малаккский пролив

Моряки на фоне крейсера "Варяг". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Моряки на фоне крейсера "Варяг". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ добрался до Малаккского пролива, рассказала пресс-служба ТОФ в беседе с РИА "Новости". В его составе — ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников".

"Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" начинают переход через Азиатско-Тихоокеанский регион", — говорится в заявлении.

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Напомним, что недавно ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в порт Салала в Омане. Данный этап стал частью дальнего похода, начавшегося 22 января, в ходе которого экипажи провели учения и посетили порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

Николай Рюмин
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