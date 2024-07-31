Военные корабли Тихоокеанского флота зашли в Оманский порт Салала
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в порт Омана
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в порт Салала в Омане, сообщает пресс-служба ТОФ. Это событие стало частью дальнего похода кораблей, завершивших недавно переход через Аденский залив.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыл с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море", — рассказали в пресс-службе.
В порту Салала корабли планируют пополнить запасы воды и топлива. Кроме того, экипажам предоставят возможность посетить местные достопримечательности.
Напомним, что 27 июля отряд Тихоокеанского флота, включающий ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", завершил переход через Красное море и зашёл в Аденский залив. Этот манёвр стал частью дальнего похода, начавшегося 22 января, в рамках которого экипажи провели учения и посетили порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
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