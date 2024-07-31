Военные корабли Тихоокеанского флота зашли в Оманский порт Салала

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в порт Салала в Омане, сообщает пресс-служба ТОФ. Это событие стало частью дальнего похода кораблей, завершивших недавно переход через Аденский залив.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыл с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море", — рассказали в пресс-службе.

В порту Салала корабли планируют пополнить запасы воды и топлива. Кроме того, экипажам предоставят возможность посетить местные достопримечательности.