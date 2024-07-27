Российские фрегаты "Варяг" и "Маршал Шапошников" зашли в Аденский залив 27 июля, 11:34 Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл в Аденский залив. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Корабли Тихоокеанского флота России прошли в Аденский залив, завершив переход через Красное море. Об этом рассказали в пресс-службе флота, подчеркнув, что манёвры связаны с выполнением задач в рамках дальнего похода судов.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил переход через Красное море, прошёл Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Аденский залив", — отмечается в заявлении.

Там добавляется, что дальний поход был начат ещё 22 января, за эти месяцы экипажи провели несколько учений по боевой подготовке и работе кораблей. Кроме того, суда останавливались в портах Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

Напомним, в марте этого года корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ вошли в воды Красного моря. Для этого им пришлось форсировать Баб-эль-Мандебский пролив. В течение нескольких недель проводилась серия корабельных учений по различным сценариям.

Авторы Татьяна Миссуми