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28 марта, 03:44

Корабли Тихоокеанского флота зашли в воды Красного моря

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в Красное море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ вошли в воды Красного моря. Как передаёт пресс-служба ТОФ, для этого им пришлось форсировать Баб-эль-Мандебский пролив.

В ведомстве сообщили, что перед заходом в Красное море отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" успешно прошёл Аденский залив. Там проводилась серия корабельных учений по различным сценариям.

Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в порт Хамад в Катаре
Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в порт Хамад в Катаре

Ранее Life.ru писал, что совсем недавно группа надводных кораблей ТОФ провела учения в Японском море по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника. В частности, в манёврах приняли участие корвет "Совершенный", противолодочные малые корабли "Метель" и "Кореец", а роль вражеской субмарины отыгрывала подлодка "Волхов".

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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