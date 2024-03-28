Корабли Тихоокеанского флота зашли в воды Красного моря
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в Красное море
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ вошли в воды Красного моря. Как передаёт пресс-служба ТОФ, для этого им пришлось форсировать Баб-эль-Мандебский пролив.
В ведомстве сообщили, что перед заходом в Красное море отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" успешно прошёл Аденский залив. Там проводилась серия корабельных учений по различным сценариям.
Ранее Life.ru писал, что совсем недавно группа надводных кораблей ТОФ провела учения в Японском море по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника. В частности, в манёврах приняли участие корвет "Совершенный", противолодочные малые корабли "Метель" и "Кореец", а роль вражеской субмарины отыгрывала подлодка "Волхов".