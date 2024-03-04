Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в порт Хамад в Катаре

В катарский порт Хамад совершил заход фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников". Как передаёт пресс-служба ТОФ, корабль прибыл для участия в Международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024.

"Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота совершил деловой заход в порт Хамад государства Катар", — приводит ТАСС сообщение ТОФ.

В ведомстве рассказали, что во время выставки российский боевой корабль смогут посетить иностранные гости, прибывшие на мероприятие. Также стоит отметить, что на причале прибывающий фрегат встречали представители Военно-морских сил Катара и члены дипломатической миссии РФ в этом ближневосточном государстве. Личный состав "Маршала Шапошникова" во время стоянки корабля может посетить местные достопримечательности в рамках предусмотренной для военных моряков культурной программы.