Белорусские лётчики впервые опробовали истребители Су-30 и ЗРК «‎Тор-М2‎» в России

Лётчики из Белоруссии впервые на истребителях Су-30СМ запустили ракеты малой и средней дальности в ходе учений на российском полигоне Ашулук под Астраханью. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

Боевой пуск ракеты на полигоне в Астраханской области. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь / «Ваяр» / Ян Горбанюк, Артём Берестень

«Сегодня мы впервые опробовали возможности зенитного ракетного комплекса «‎Тор-М2‎», расчёты которого произвели боевые пуски в движении. Пуски произведены успешно. Также впервые лётчики на самолётах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности», — приводит Минобороны слова Хренина.

По его словам, боевые пуски позволяет убедиться в возможностях вооружения, а также получить опыт у российских коллег. Глава белорусского оборонного ведомства напомнил о недавнем инциденте с пролётом через республику БПЛА противника. Хренин добавил, что учения являются экзаменом на слаженность всей системы ПВО.