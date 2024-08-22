Белорусские лётчики впервые опробовали истребители Су-30 и ЗРК «Тор-М2» в России
МО Белоруссии: Су-30СМ впервые осуществили пуски ракет малой и средней дальности
Белорусские военные на полигоне в Астраханской области. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь / «Ваяр» / Ян Горбанюк
Лётчики из Белоруссии впервые на истребителях Су-30СМ запустили ракеты малой и средней дальности в ходе учений на российском полигоне Ашулук под Астраханью. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.
Боевой пуск ракеты на полигоне в Астраханской области. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь / «Ваяр» / Ян Горбанюк, Артём Берестень
«Сегодня мы впервые опробовали возможности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», расчёты которого произвели боевые пуски в движении. Пуски произведены успешно. Также впервые лётчики на самолётах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности», — приводит Минобороны слова Хренина.
По его словам, боевые пуски позволяет убедиться в возможностях вооружения, а также получить опыт у российских коллег. Глава белорусского оборонного ведомства напомнил о недавнем инциденте с пролётом через республику БПЛА противника. Хренин добавил, что учения являются экзаменом на слаженность всей системы ПВО.
«Когда и зенитные ракетные войска, радиотехнические войска и авиация работают в комплексе, тогда можно сказать, что система жизнеспособна, в нашем случае — боеготова. Это сегодня и продемонстрировали наши военнослужащие» — заключил глава МО Белоруссии.
Напомним, что 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении и ликвидации украинских дронов, вторгнувшихся в воздушное пространство республики. В МО страны уверены, что данными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. Также в оборонном ведомстве отметили, что готовы ответить на украинские провокации.