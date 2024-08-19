В Минобороны Белоруссии заявили, что готовы ответить на украинские провокации

В разгар военных манёвров Белоруссии, министр обороны Виктор Хренин заявил о полной готовности вооружённых сил страны к ответным действиям на потенциальные провокации со стороны Украины. В интервью телеканалу "Беларусь 1" он уточнил, что недавно усиленная группировка войск, находящаяся на Южном направлении, полностью готова к любым вызовам, которые могут поступить от киевского режима "в состоянии агонии".

"Усиливается Южное операционное направление соответствующей группировкой войск, которая уже находится в районе выполнения задач. Готовы реагировать на любые провокации со стороны уже в агонии находящегося режима Украины, потому что, к сожалению, в адекватности действий мы не можем быть уверены, что они могут нам подкинуть," – отметил министр.

Такой шаг является частью продолжающихся усилий Белоруссии по укреплению границы с Украиной.