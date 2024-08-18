Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:43

Белорусские военные еженедельно фиксируют до 40 полётов НАТО

Генерал Лукьянович: ВВС Белоруссии фиксирует до 40 полётов НАТО еженедельно

В текущем году белорусские военные зафиксировали около 800 полётов легкомоторной авиации и вертолётов на территории соседних стран Евросоюза. Как заявил в интервью телеканалу СТВ командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, также в 2024 году произошло четыре нарушения воздушной границы.

"В этом году мы зафиксировали уже около 800 полётов легкомоторной авиации и вертолётов на территории Польши и стран Балтии, также зафиксировали четыре нарушения государственной границы", — рассказал высокопоставленный военнослужащий.

По его словам, дежурные силы несут круглосуточное дежурство по охране страны, а войска принимают соответствующие меры на все изменения в обстановке вдоль границ Белоруссии. Офицер также подчеркнул, что вокруг республики складывается непростая политическая обстановка, так как страны Североатлантического альянса готовят свои вооружённые силы к военному конфликту против Минска и Москвы.

"И вот эти полёты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации, 30–40 полётов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО", — заявил Лукьянович, добавив, что также тактическая авиация НАТО во время учений отрабатывает удары по российской Калининградской области и Белоруссии.

Лукашенко: Украина держит более 120 тысяч военных на границе с Белоруссией
Лукашенко: Украина держит более 120 тысяч военных на границе с Белоруссией

Недавно белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что его страна помогает России поставками снарядов. Он объяснил это тем, что Минск и Москва являются союзниками.

Обложка ©

Pixabay / robertwaghorn

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • НАТО
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров