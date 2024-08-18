Белорусские военные еженедельно фиксируют до 40 полётов НАТО

В текущем году белорусские военные зафиксировали около 800 полётов легкомоторной авиации и вертолётов на территории соседних стран Евросоюза. Как заявил в интервью телеканалу СТВ командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, также в 2024 году произошло четыре нарушения воздушной границы.

"В этом году мы зафиксировали уже около 800 полётов легкомоторной авиации и вертолётов на территории Польши и стран Балтии, также зафиксировали четыре нарушения государственной границы", — рассказал высокопоставленный военнослужащий.

По его словам, дежурные силы несут круглосуточное дежурство по охране страны, а войска принимают соответствующие меры на все изменения в обстановке вдоль границ Белоруссии. Офицер также подчеркнул, что вокруг республики складывается непростая политическая обстановка, так как страны Североатлантического альянса готовят свои вооружённые силы к военному конфликту против Минска и Москвы.

"И вот эти полёты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации, 30–40 полётов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО", — заявил Лукьянович, добавив, что также тактическая авиация НАТО во время учений отрабатывает удары по российской Калининградской области и Белоруссии.