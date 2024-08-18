Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами

Белоруссия помогает РФ поставками снарядов, так как Москва является союзником Минска. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко в интервью на телеканале "Россия-1".

"Нас на Западе, украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать? Мы [вместе с журналисткой Ольгой Скабеевой] поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России. Мы ничего не скрываем. Идёт война, наш союзник воюет", — подчеркнул глава государства.

В том же интервью Лукашенко заявил, что ВС РФ не дадут ВСУ даже шанса перехватить инициативу в Курской области. Как подчеркнул лидер республики, российские силы полностью одержат победу.