Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 09:59

Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами

Белоруссия помогает РФ поставками снарядов, так как Москва является союзником Минска. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко в интервью на телеканале "Россия-1".

"Нас на Западе, украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать? Мы [вместе с журналисткой Ольгой Скабеевой] поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России. Мы ничего не скрываем. Идёт война, наш союзник воюет", — подчеркнул глава государства.

В том же интервью Лукашенко заявил, что ВС РФ не дадут ВСУ даже шанса перехватить инициативу в Курской области. Как подчеркнул лидер республики, российские силы полностью одержат победу.

"Повышение ставок": Лукашенко назвал цель вылазки ВСУ в Курскую область
"Повышение ставок": Лукашенко назвал цель вылазки ВСУ в Курскую область

Напомним, с 6 августа в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться вглубь России. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. 18 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pipicato

Никита Осипов
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров