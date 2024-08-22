В Белоруссии комиссия проверяет усиление безопасности на границе с Украиной
Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович проинспектировал соседние с Украиной районы
Обложка © Александр Политаев, «Ваяр»
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 22 августа посетил с инспекцией граничащие с Украиной районы и проверил, как на местах усилили охрану на южных рубежах.
Как сообщила пресс-служба белорусского Минобороны, обстановка на границе с Украиной остается напряженной. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности страны-соседа.
Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении и ликвидации украинских БПЛА, вторгнувшихся в воздушное пространство страны. В МО республики уверены, что данными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В