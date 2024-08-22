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22 августа, 10:36

В Белоруссии комиссия проверяет усиление безопасности на границе с Украиной

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович проинспектировал соседние с Украиной районы

Обложка © Александр Политаев, «Ваяр»

Обложка © Александр Политаев, «Ваяр»

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 22 августа посетил с инспекцией граничащие с Украиной районы и проверил, как на местах усилили охрану на южных рубежах.

Как сообщила пресс-служба белорусского Минобороны, обстановка на границе с Украиной остается напряженной. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности страны-соседа.

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Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении и ликвидации украинских БПЛА, вторгнувшихся в воздушное пространство страны. В МО республики уверены, что данными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В

Алексей Берковиц
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