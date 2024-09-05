ВС России отразили четыре атаки ВСУ в приграничных районах Курской области
За минувшие сутки бойцы группировки войск «Север» отразили четыре атаки ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Противник пытался продвинуться в направлении населённых пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное.
Также были сорваны попытки противника атаковать в направлении Борки, Камышевка и Марьевка. В результате ВСУ потеряли до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Ещё был уничтожен бронетранспортёр Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, за прошедшие сутки российская авиация поразила резервы ВСУ в 16 населённых пунктах Сумской области Незалежной.
«Нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь», — говорится в сообщении.
Ударами российской авиации и огнём артиллерии также было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный Курской области.
Напомним, за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 10 тысяч военных. Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сейчас там идёт решающий бой всей СВО.
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