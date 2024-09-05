ВС России отразили четыре атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

За минувшие сутки бойцы группировки войск «Север» отразили четыре атаки ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Противник пытался продвинуться в направлении населённых пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное.

Также были сорваны попытки противника атаковать в направлении Борки, Камышевка и Марьевка. В результате ВСУ потеряли до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Ещё был уничтожен бронетранспортёр Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, за прошедшие сутки российская авиация поразила резервы ВСУ в 16 населённых пунктах Сумской области Незалежной.

«Нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь», — говорится в сообщении.