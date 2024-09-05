«Уже перемололи»: ВСУ посылают всё новые силы в мясорубку Курской области, заявил Алаудинов
Алаудинов: Киевский режим стягивает новые силы в Курскую область
Командование украинских войск направляет новые силы в Курскую область. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов в своём телеграм-канале. По его словам, тишина последних дней была обусловлена стачиванием последних батальонов, прибывших в регион.
«Они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сказал генерал-майор.
Также Алаудинов отметил, что на одном из участков войска противника предпринимают попытки подключить к боевым действиям новый батальон, но и он будет разбит.
Недавно Алаудинов рассказал, что ситуация в приграничных районах Курской области является решающем боем всей спецоперации. Командование ВСУ уже увидело колоссальные потери личного состава и понимает, «что не так всё будет просто», считает офицер.
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