«Уже перемололи»: ВСУ посылают всё новые силы в мясорубку Курской области, заявил Алаудинов

Командование украинских войск направляет новые силы в Курскую область. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов в своём телеграм-канале. По его словам, тишина последних дней была обусловлена стачиванием последних батальонов, прибывших в регион.

«Они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сказал генерал-майор.

Также Алаудинов отметил, что на одном из участков войска противника предпринимают попытки подключить к боевым действиям новый батальон, но и он будет разбит.