Колышки, нитки и пачки сигарет: Раскрыт план атаки ВСУ на Курскую область

«Там около 20 коробочек было, имитирующих военную технику, четыре первых машины — это два «страйкера», и за ними два «хаммера», я в этой четвёрке был, я был третьим. Это как разведка была, приказ был: «Вы должны быстро передвигаться, нигде не останавливаться, в бои никакие не ввязываться, но если в вас там будут стрелять, вы можете отстреливаться только на ходу, ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак»», — рассказал собеседник агентства.