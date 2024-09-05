Колышки, нитки и пачки сигарет: Раскрыт план атаки ВСУ на Курскую область
Пленный украинский разведчик Шкода: ВСУ хотели прорвать Курскую область без боя
Пленный боец разведывательного отряда ВСУ Михаил Шкода сообщил, что украинские силы рассчитывали прорваться на территорию Курской области без боя. По его словам, при этом солдаты армии Незалежной планировали продвинуться вглубь российского региона на бронетехнике. Его рассказ приводит РИА «Новости».
По его словам, бойцам 9-й роты 82-й бригады ВСУ показывали план прорыва в курское приграничье весьма необычным способом: на земле, используя колышки, нитки и пачки сигарет.
«Там около 20 коробочек было, имитирующих военную технику, четыре первых машины — это два «страйкера», и за ними два «хаммера», я в этой четвёрке был, я был третьим. Это как разведка была, приказ был: «Вы должны быстро передвигаться, нигде не останавливаться, в бои никакие не ввязываться, но если в вас там будут стрелять, вы можете отстреливаться только на ходу, ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак»», — рассказал собеседник агентства.
Тем временем ВС России продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Напомним, за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 9700 военных. Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, там идёт решающий бой всей СВО.
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