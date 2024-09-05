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5 сентября, 10:01

В Москве проверяют на диверсию мужчину, задержанного за съёмку ПВО

Жителя Москвы задержали за съёмку систем ПВО. По данным SHOT, 55-летний мужчина попался на глаза правоохранителям 4 сентября, когда, находясь в одном из районов, достал телефон, открыл камеру и направил её на зенитные системы.

Его сразу доставили в отдел полиции. Силовики устанавливают все обстоятельства и проверяют разные версии, в том числе возможность планирования задержанным диверсии.

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Ранее в Крыму задержали молодого парня, по заданию Киева фотографировавшего системы ПВО. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигуранту грозит суровый срок — плоть до пожизненного.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Матвей Константинов
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