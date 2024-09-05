В Москве проверяют на диверсию мужчину, задержанного за съёмку ПВО
Жителя Москвы задержали за съёмку систем ПВО. По данным SHOT, 55-летний мужчина попался на глаза правоохранителям 4 сентября, когда, находясь в одном из районов, достал телефон, открыл камеру и направил её на зенитные системы.
Его сразу доставили в отдел полиции. Силовики устанавливают все обстоятельства и проверяют разные версии, в том числе возможность планирования задержанным диверсии.
Ранее в Крыму задержали молодого парня, по заданию Киева фотографировавшего системы ПВО. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигуранту грозит суровый срок — плоть до пожизненного.
Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen