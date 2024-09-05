В Москве проверяют на диверсию мужчину, задержанного за съёмку ПВО

Жителя Москвы задержали за съёмку систем ПВО. По данным SHOT, 55-летний мужчина попался на глаза правоохранителям 4 сентября, когда, находясь в одном из районов, достал телефон, открыл камеру и направил её на зенитные системы.

Его сразу доставили в отдел полиции. Силовики устанавливают все обстоятельства и проверяют разные версии, в том числе возможность планирования задержанным диверсии.