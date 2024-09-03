Россиянка собралась воевать против ВС РФ, но попалась при переходе границы с Украиной ФСБ задержала в Белгородской области женщину, пытавшуюся вступить в ВСУ 3 сентября, 13:38 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Белгородской области силовики задержали женщину, намеревавшуюся уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК России (покушение на государственную измену) в отношении гражданки России 1994 г. р., пытавшейся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ», — указали в спецслужбе.

По данным следствия, задержанная сама вышла на связь с украинским военизированным объединением, после чего ей объяснили, как войти в состав участников. Женщина согласилась и попыталась сбежать на Украину, незаконно перейдя границу. При попытке покинуть страну её поймали российские силовики. Теперь нарушительнице грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Курской области задержана диверсионная группа, готовившаяся подорвать нефтяное хранилище. Преступники передвигались на гражданском автомобиле и при себе имели взрывчатку и детонаторы.

Авторы Татьяна Миссуми