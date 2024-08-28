Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 18:27

Под Курском задержали диверсантов, готовившихся взорвать нефтехранилище

В Курской области задержана диверсионная группа, готовившаяся подорвать нефтяное хранилище. Об этом сообщили в российских силовых ведомствах.

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы»,цитирует собеседника РИА «Новости».

Источник агентства уточнил, что планы по совершению теракты раскрыл один из задержанных. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.

Украинский диверсант раскрыл на видео особое задание по подрыву важной цели в Крыму
Украинский диверсант раскрыл на видео особое задание по подрыву важной цели в Крыму

Ранее в ФСБ сообщили о том, что в Белгородской области был схвачен с поличным уроженец Подмосковья, готовивший диверсию. Выяснилось, что он выполнял указания украинских спецслужб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров