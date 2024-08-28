Под Курском задержали диверсантов, готовившихся взорвать нефтехранилище

В Курской области задержана диверсионная группа, готовившаяся подорвать нефтяное хранилище. Об этом сообщили в российских силовых ведомствах.

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы», — цитирует собеседника РИА «Новости».

Источник агентства уточнил, что планы по совершению теракты раскрыл один из задержанных. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.