Диверсанта из Подмосковья поймали под Белгородом при закладке бомбы по заданию СБУ

Уроженец Московской области был задержан с поличным во время подготовительных мероприятий, направленных на совершение диверсии в Белгородской области. Его действия координировали сотрудники спецслужб Украины. Об этом информирует региональное УФСБ.

«УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии в Белгородской области», — сказано в тексте.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в мессенджере Telegram этот гражданин связался с сотрудником СБУ, который представился ему членом украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористическим. Они договорились о сотрудничестве, после чего россиянин нелегально купил и установил под объект транспортной инфраструктуры Белгородской области взрывчатку.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ.