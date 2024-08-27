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Регион
27 августа, 14:31

Диверсанта из Подмосковья поймали под Белгородом при закладке бомбы по заданию СБУ

Жителя Подмосковья задержали с поличным при подготовке диверсии под Белгородом

Уроженец Московской области был задержан с поличным во время подготовительных мероприятий, направленных на совершение диверсии в Белгородской области. Его действия координировали сотрудники спецслужб Украины. Об этом информирует региональное УФСБ.

«УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии в Белгородской области», — сказано в тексте.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в мессенджере Telegram этот гражданин связался с сотрудником СБУ, который представился ему членом украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористическим. Они договорились о сотрудничестве, после чего россиянин нелегально купил и установил под объект транспортной инфраструктуры Белгородской области взрывчатку.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ.

Наказанием за нарушение этих статей является пожизненный тюремный срок. Сотрудники УФСБ продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, заключили в ведомстве.

Ещё два журналиста попали под прицел ФСБ из-за прорыва в Суджу с Украины
Ещё два журналиста попали под прицел ФСБ из-за прорыва в Суджу с Украины

Ранее ФСБ задержала трёх агентов украинских спецслужб, занимавшихся шпионажем и планировавших совершение диверсий на территории России. Одной из целей этой компании была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Затем все трое рассказали много интересного на допросе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LIDERO

Владимир Озеров
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