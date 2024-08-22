ФСБ задержала трёх агентов разведки Украины в Крыму – двух россиян и молдаванина

ФСБ в Крыму задержала трёх человек, работающих на Главное управление украинской разведки, – двух россиян и молдаванина. Они занимались шпионажем и планировали проведение диверсий. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Двое из задержанных являются россиянами, третий — гражданин Молдавии. Они планировали подрывы на территории полуострова, одной из целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Также они собирали сведения о передвижениях российских военных и объектах МО РФ.

«В Севастополе задержан агент ГУР МОУ, гражданин России 1965 г. р., прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. он изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство», — рассказали в спецслужбе.

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