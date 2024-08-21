Появилось видео жёсткого задержания иностранного вербовщика террористов в Хабаровске

В Хабаровске сотрудниками ФСБ был задержан иностранец, который подозревается в вербовке граждан Узбекистана в террористическую организацию. Об этом сообщили в УФСБ России по региону и показали видео его поимки.

Задержание вербовщика террористов в Хабаровске. Видео © УФСБ по Хабаровскому краю

"Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации", — проинформировали в ФСБ.

Следствие уже возбудило уголовное дело по факту содействия террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Подозреваемый находится под стражей. Максимальное наказание за вменяемое ему преступление составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в Красноярске мужчину осудили на 14 лет за участие в террористической организации. По данным следствия, он вступил в террористический "Легион "Свобода России"*. Мужчина распространял листовки и собирался поджечь два релейных шкафа на железной дороге.