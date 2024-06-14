"Грузинский национальный легион"* признан террористической организацией в РФ

В связи с решением суда и федеральным законом его деятельность запрещена на территории России, пояснили в ФСБ. В ведомстве пояснили, что "Грузинский национальный легион"* был создан в 2014 году под руководством Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Члены этой организации участвуют в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Признание террористической организацией позволяет квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по статье о наёмничестве, а также по статьям о терроризме.