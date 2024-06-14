"Грузинский национальный легион"* признан террористической организацией в РФ
Суд признал военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* террористической организацией и запретил его на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"На основании собранных ФСБ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* террористической организацией", — указано в сообщении.
В связи с решением суда и федеральным законом его деятельность запрещена на территории России, пояснили в ФСБ. В ведомстве пояснили, что "Грузинский национальный легион"* был создан в 2014 году под руководством Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Члены этой организации участвуют в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Признание террористической организацией позволяет квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по статье о наёмничестве, а также по статьям о терроризме.
ФСБ продолжает выявлять и пресекать угрозы безопасности государства, которые исходят от членов "Грузинского легиона"*, добавили в ЦОС ФСБ.
А ранее Life.ru рассказывал, что командующему "Грузинским национальным легионом"* Мамуке Мамулашвили** грозит в России уголовная ответственность. Его обвиняют в вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ. В октябре 2023 года МВД объявило боевика в розыск, а 28 февраля текущего года его заочно арестовали.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
** Внесён в перечень террористов и экстремистов.
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