В грузинском муниципалитете Каспи была обнаружена могила Георгия Гогиашвили, который в качестве наёмника воевал за Украину. Гогиашвили был старшим сержантом и инструктором парашютной подготовки. Похоронили его 21 марта в селе Ламискана. Вскоре там появился памятник и грузинские флаги, сообщает РИА "Новости".

Смерть настигла боевика 9 марта на Запорожском направлении. Об этом стало известно от так называемого "Грузинского легиона", который воюет на стороне ВСУ, а позже информацию подтвердил МИД Грузии.

"Во время переброски боеприпасов боевая машина перевернулась, и оба бойца погибли. Они были профессиональными военными", — сказал руководитель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили*.

Власти Грузии не одобряли отправку боевиков в зону СВО, однако с начала боевых действий число их там растёт. При этом "Грузинский легион" регулярно сообщает о крупных потерях среди личного состава. Так, число погибших граждан Грузии достигло 70 человек за два года. Тела погибших наёмников доставляют на родину за государственный счёт, а позже хоронят со всеми воинскими почестями.