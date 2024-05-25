В Грузии нашли могилу наёмника, который воевал за ВСУ
Могилу ликвидированного на Украине спецназовца Гогиашвили нашли в Грузии
В Грузии нашли могилу наёмника, который воевал за ВСУ. Обложка © Shutterstock / Bumble Dee
В грузинском муниципалитете Каспи была обнаружена могила Георгия Гогиашвили, который в качестве наёмника воевал за Украину. Гогиашвили был старшим сержантом и инструктором парашютной подготовки. Похоронили его 21 марта в селе Ламискана. Вскоре там появился памятник и грузинские флаги, сообщает РИА "Новости".
Смерть настигла боевика 9 марта на Запорожском направлении. Об этом стало известно от так называемого "Грузинского легиона", который воюет на стороне ВСУ, а позже информацию подтвердил МИД Грузии.
"Во время переброски боеприпасов боевая машина перевернулась, и оба бойца погибли. Они были профессиональными военными", — сказал руководитель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили*.
Власти Грузии не одобряли отправку боевиков в зону СВО, однако с начала боевых действий число их там растёт. При этом "Грузинский легион" регулярно сообщает о крупных потерях среди личного состава. Так, число погибших граждан Грузии достигло 70 человек за два года. Тела погибших наёмников доставляют на родину за государственный счёт, а позже хоронят со всеми воинскими почестями.
Ранее Life.ru рассказывал про "Грузинский легион" в зоне СВО. В формирование входят грузины, британцы, израильтяне, японцы, азербайджанцы и еще несколько национальностей. Часть бойцов впервые держит оружие в руках. Кстати, Мамуке Мамулашвили*, командующему "Грузинским национальным легионом", грозит в России уголовная ответственность. Его обвиняют в вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ. В октябре 2023 года МВД объявило боевика в розыск, а 28 февраля текущего года его заочно арестовали.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.