В Красноярске мужчину осудили на 14 лет за участие в террористической организации

В Красноярске местного жителя суд приговорил к 14 годам заключения, так как он вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Об этом стало известно от пресс-службы Второго восточного окружного военного суда.

"[Артём] Санжараев, будучи убеждённым идеологическим противником государственной власти Российской Федерации, недовольный действующим политическим режимом, используя мессенджер "Телеграм", добровольно вступил в организацию УВО Легион "Свобода России"*, — говорится в сообщении.

По заданию куратора мужчина распространял листовки террористической организации, а также планировал пожечь два релейных шкафа на железной дороге. Теперь ему назначено наказание в виде отбытия 3 лет в тюрьме и ещё 11 лет в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал про мужчину, который был задержан в ДНР за планирование подрыва служебного автомобиля Министерства обороны РФ. Такое задание он получил от украинской разведки. Он взял с собой 800 граммов тротила.