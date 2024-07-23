ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, которые собирались поджечь мечеть в Белгороде по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В июне мужчин 1986 и 1993 годов рождения завербовал через мессенджер сотрудник украинских спецслужб. За денежное вознаграждение мариупольцы планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети. Однако радикалы были задержаны.

Один из низ признался, что целью диверсии было столкновение христиан с мусульманами и разжигание вражды между ними.