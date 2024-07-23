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23 июля, 07:14

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, которые собирались поджечь мечеть в Белгороде по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В июне мужчин 1986 и 1993 годов рождения завербовал через мессенджер сотрудник украинских спецслужб. За денежное вознаграждение мариупольцы планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети. Однако радикалы были задержаны.

Один из низ признался, что целью диверсии было столкновение христиан с мусульманами и разжигание вражды между ними.

"Столкнуть мусульман и христиан в РФ, дабы разжечь вражду между ними... Надо было купить коктейли Молотова и закинуть их в мечеть", — признался он.

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А ранее ФСБ задержала террориста, планировавшего напасть на православный храм в Майкопе. По данным ведомства, мужчина собирался действовать по сценарию дагестанских боевиков, в том числе убив священнослужителей. Он подробно рассказал об этом на видео.

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ТАСС / УФСБ России по ДНР

Александра Вишнякова
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