ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде
ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, которые собирались поджечь мечеть в Белгороде по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В июне мужчин 1986 и 1993 годов рождения завербовал через мессенджер сотрудник украинских спецслужб. За денежное вознаграждение мариупольцы планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети. Однако радикалы были задержаны.
Один из низ признался, что целью диверсии было столкновение христиан с мусульманами и разжигание вражды между ними.
"Столкнуть мусульман и христиан в РФ, дабы разжечь вражду между ними... Надо было купить коктейли Молотова и закинуть их в мечеть", — признался он.
А ранее ФСБ задержала террориста, планировавшего напасть на православный храм в Майкопе. По данным ведомства, мужчина собирался действовать по сценарию дагестанских боевиков, в том числе убив священнослужителей. Он подробно рассказал об этом на видео.
ТАСС / УФСБ России по ДНР