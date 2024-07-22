ФСБ прикрыла канал завоза взрывчатки из Европы для терактов в России
ФСБ пресекла деятельность канала, доставлявшего взрывчатку из Европы в РФ
ФСБ России пресекла в Санкт-Петербурге деятельность канала, по которому из Европы в РФ доставлялись взрывчатые вещества и электродетонаторы для совершения терактов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечён канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов", — сказано в сообщении.
Всё оборудование для террористических атак доходило до России в нескольких посылках поэтапно из Италии и Германии. Злоумышленники прятали взрывчатку в полостях автомобильных запчастей. Представители ФСБ сообщили, что послали сообщение европейским спецслужбам для выявления организаторов и пособников, планировавших диверсионно-террористические атаки.
"До настоящего времени указанные запросы остались без ответа", — отметили в ФСБ.
Ранее ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт на автовокзале в Ессентуках. Гражданин одной из стран Центральной Азии купил детали, химические вещества и поражающие элементы для изготовления взрывного устройства, которые припрятал в гараже.
Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq