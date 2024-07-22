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22 июля, 07:12

ФСБ прикрыла канал завоза взрывчатки из Европы для терактов в России

ФСБ пресекла деятельность канала, доставлявшего взрывчатку из Европы в РФ

ФСБ России пресекла в Санкт-Петербурге деятельность канала, по которому из Европы в РФ доставлялись взрывчатые вещества и электродетонаторы для совершения терактов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечён канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов", — сказано в сообщении.

Всё оборудование для террористических атак доходило до России в нескольких посылках поэтапно из Италии и Германии. Злоумышленники прятали взрывчатку в полостях автомобильных запчастей. Представители ФСБ сообщили, что послали сообщение европейским спецслужбам для выявления организаторов и пособников, планировавших диверсионно-террористические атаки.

"До настоящего времени указанные запросы остались без ответа", — отметили в ФСБ.

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Ранее ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт на автовокзале в Ессентуках. Гражданин одной из стран Центральной Азии купил детали, химические вещества и поражающие элементы для изготовления взрывного устройства, которые припрятал в гараже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Владимир Озеров
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