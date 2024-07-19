ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт на автовокзале в Ессентуках
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на автовокзале Ессентуков Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, являющийся членом запрещённой в России международной террористической организации.
"Террорист присягнул на верность главарю [организации] и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства <…>, провёл разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Боевик приобрёл составные части, химические вещества и поражающие элементы для изготовления устройства, после чего спрятал их в тайнике в съёмном гараже. Его нашли. После теракта задержанный собирался уехать в Сирию и присоединиться к организации.
Дома у мужчины нашли пропагандистские материалы террористического характера. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Ранее ФСБ задержала террориста, планировавшего напасть на православный храм в Майкопе. По данным ведомства, мужчина собирался действовать по сценарию дагестанских боевиков, в том числе убив священнослужителей. Он подробно рассказал об этом на видео.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974