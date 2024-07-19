ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт на автовокзале в Ессентуках

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на автовокзале Ессентуков Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, являющийся членом запрещённой в России международной террористической организации.

"Террорист присягнул на верность главарю [организации] и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства <…>, провёл разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.

Боевик приобрёл составные части, химические вещества и поражающие элементы для изготовления устройства, после чего спрятал их в тайнике в съёмном гараже. Его нашли. После теракта задержанный собирался уехать в Сирию и присоединиться к организации.