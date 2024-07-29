В ДНР задержан мужчина, планировавший подорвать автомобиль Минобороны
В ДНР был задержан мужчина, который планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Такое задание он получил от украинской разведки, сообщает УФСБ по республике.
"УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства", — сообщили в УФСБ.
Мужчину задержали с поличным, когда он пришёл к тайнику за взрывчаткой. Сотрудники ФСБ до этого узнали о тайнике и решили установить слежку. В СВУ было около 800 граммов тротила.
Против задержанного возбудили уголовное дело о подготовке к теракту. Мужчина уже дал признательные показания и рассказал все детали работы на противника.
А утром 24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он смог оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали подозреваемого Евгения Серебрякова, который покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За преступление ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины.