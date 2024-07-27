Мать обвиняемого в подрыве авто военного в Москве отказалась говорить о сыне

Мать уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова, которого обвиняют в подрыве автомобиля военного в Москве, не стала комментировать РИА "Новости" задержание её сына.

Корреспонденты нашли дом преступника в Урюпинске. Они описали его как небольшой и одноэтажный, с красным забором. Мать подрывника подтвердила, что семья Серебряковых живёт именно в нём, но о сыне говорить не стала.