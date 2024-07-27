Мать обвиняемого в подрыве авто военного в Москве отказалась говорить о сыне
РИА "Новости": Мать обвиняемого в подрыве авто Серебрякова не стала говорить о нём
Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве и сбежал в Турцию. Обложка © Life.ru
Мать уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова, которого обвиняют в подрыве автомобиля военного в Москве, не стала комментировать РИА "Новости" задержание её сына.
Корреспонденты нашли дом преступника в Урюпинске. Они описали его как небольшой и одноэтажный, с красным забором. Мать подрывника подтвердила, что семья Серебряковых живёт именно в нём, но о сыне говорить не стала.
"Да. Но я не хочу с вами разговаривать", — заявила женщина.
Напомним, утром 24 июля на севере столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент в машину сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он смог оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За преступление ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины. Позже Серебрякова экстрадировали в Россию.