Число пострадавших при взрыве внедорожника на севере Москвы выросло до двух

В результате взрыва внедорожника на севере Москвы пострадала женщина, сидевшая на пассажирском сиденье. Как сообщает SHOT , её доставили в больницу с рваными ранами лица.

По информации телеграм-канала, всего повреждено пять автомобилей. Также взрывной волной выбиты стёкла в жилой многоэтажке на улице Синявинской на первом и четвёртом этажах.

Ранее сообщалось, что утром 24 июля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, когда в него сели мужчина и женщина. Предварительно, он не был оснащён газовым оборудованием. Причины взрыва выясняются. В результате случившегося у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. Сейчас также проверяется версия, что это могло быть покушение на убийство.