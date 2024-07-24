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24 июля, 05:14

Число пострадавших при взрыве внедорожника на севере Москвы выросло до двух

При взрыве внедорожника на севере Москвы пострадала женщина

В результате взрыва внедорожника на севере Москвы пострадала женщина, сидевшая на пассажирском сиденье. Как сообщает SHOT, её доставили в больницу с рваными ранами лица.

Взорвавшийся автомобиль (слева) на севере Москвы. Фото © SHOT

Взорвавшийся автомобиль (слева) на севере Москвы. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, всего повреждено пять автомобилей. Также взрывной волной выбиты стёкла в жилой многоэтажке на улице Синявинской на первом и четвёртом этажах.

Взорвавшийся автомобиль на севере Москвы. Фото © SHOT

Взорвавшийся автомобиль на севере Москвы. Фото © SHOT

Ранее сообщалось, что утром 24 июля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, когда в него сели мужчина и женщина. Предварительно, он не был оснащён газовым оборудованием. Причины взрыва выясняются. В результате случившегося у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. Сейчас также проверяется версия, что это могло быть покушение на убийство.

Задержан поджигатель двух полицейских машин в Подмосковье
Задержан поджигатель двух полицейских машин в Подмосковье
Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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