Задержан поджигатель двух полицейских машин в Подмосковье

Злоумышленник поджёг полицейскую машину в минувшую пятницу, 12 июля, после чего скрылся. Автомобиль взорвался, и огонь впоследствии перекинулся на другие машины. В итоге "форд" и уазик "хантер" выгорели полностью, а "патриот" частично оказался повреждён. Инцидент, к счастью, обошёлся без пострадавших.

По данным телеграм-канала, задержанным оказался 40-летний местный житель, который ранее уже был судим за подделку паспорта. Кстати, его поймали в тот же день менее чем через четыре часа. На допросе мужчина рассказал, что напасть на участок его заставили украинские мошенники, которые похитили его деньги, а после поджога обещали вернуть. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Теракт, совершённый организованной группой, повлёкший значительный имущественный ущерб". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.