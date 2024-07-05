Украинские мошенники обманули очередную бабушку, подтолкнув на преступление в центре Москвы

Полицейские задержали пенсионерку на Красной площади после того, как она написала "ГУР" на памятнике Лобное место. При себе у неё были орудие преступления — баллончик с краской — и телефон, на который она засняла акт вандализма.

Кто такие дропы и как не получить уголовку за мошенников, объяснили Life.ru в Центробанке

Кто такие дропы и как не получить уголовку за мошенников, объяснили Life.ru в Центробанке

Ранее Life.ru рассказывал о новой украинской схеме для обмана россиян под названием "Ректорат". Суть такова: жертвам звонят аферисты, выдающие себя за директоров организаций, где их собеседник трудоустроен. Запугивают мошенники тем, что в компании идёт проверка, и требуют мзду за то, чтобы она не привела к страшным последствиям. Из сравнительно новых уловок: сообщают, что счета жертвы кто-то хочет взломать и вывести средства оттуда на счета ВСУ.