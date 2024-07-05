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5 июля, 11:57

Украинские мошенники обманули очередную бабушку, подтолкнув на преступление в центре Москвы

Mash: На Красной площади задержали пенсионерку за вандализм по указке мошенников

Полицейские задержали женщину, написавшую "ГУР" баллончиком с краской на Лобном месте. Обложка © Telegram / Mash

Полицейские задержали женщину, написавшую "ГУР" баллончиком с краской на Лобном месте. Обложка © Telegram / Mash

В Москве на Красной площади полицейские задержали очередную пожилую женщину, попавшуюся на уловки украинских мошенников. Видео происшествия опубликовал Mash.

Полицейские задержали женщину, написавшую "ГУР" баллончиком с краской на Лобном месте. Видео © Telegram / Mash

Полицейские задержали пенсионерку на Красной площади после того, как она написала "ГУР" на памятнике Лобное место. При себе у неё были орудие преступления — баллончик с краской — и телефон, на который она засняла акт вандализма.

Кто такие дропы и как не получить уголовку за мошенников, объяснили Life.ru в Центробанке
Кто такие дропы и как не получить уголовку за мошенников, объяснили Life.ru в Центробанке

Ранее Life.ru рассказывал о новой украинской схеме для обмана россиян под названием "Ректорат". Суть такова: жертвам звонят аферисты, выдающие себя за директоров организаций, где их собеседник трудоустроен. Запугивают мошенники тем, что в компании идёт проверка, и требуют мзду за то, чтобы она не привела к страшным последствиям. Из сравнительно новых уловок: сообщают, что счета жертвы кто-то хочет взломать и вывести средства оттуда на счета ВСУ.

Юрий Лысенко
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