Скамеры и орки: Стало известно, как работают украинские мошенники, обманывающие россиян

Украинский центр скамеров (мошенников) разработал новую преступную схему обмана россиян, которая называется "Ректорат". Корреспондент RT откликнулся на вакансию такого киевского центра и узнал, как в Незалежной дурят наших соотечественников.

"Ректорат" — новая мошенническая схема, состоящая из нескольких этапов. Первый — сбор данных, или, как говорят сами мошенники, "поиск базы". Далее — переписка с жертвой, затем телефонный разговор. Финальная стадия при успешном проведении остальных — вывод средств. Важная особенность: каждым этапом занимается отдельный человек", — пишет издание.

Сотрудников для всех этапов "скама" ищут в социальных сетях. Там им предлагают большую для Украины зарплату в районе 47 тысяч гривен (100 тысяч рублей). При этом потенциальных работников успокаивают, что им ничего не грозит за осуществление преступных схем, так как они работают против "страны-агрессора".

Работать в компании скамеров можно только из офиса. Звонящему придётся представляться директором школы, банка или университета. При этом работодатели обещают поделиться обширной базой номеров россиян. Кстати, своих жертв они называют "орками". О потенциальных обманутых людях в программе есть подробная информация: данные об их жизни и деятельности, которые дают возможность аферистам придумывать индивидуальную схему обмана.

Схема под названием "Ректорат" была придумана украинцами и используется всего несколько месяцев, но, судя по количеству обращений в правоохранительные органы, её жертвами уже стали многие россияне. Попавшимся на уловки звонили мошенники, которые представлялись директорами организаций, где они сейчас работают. Пугали тем, что в компании проводятся проверки, и выманивали у жертв деньги.