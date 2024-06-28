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28 июня, 13:37

Скамеры и орки: Стало известно, как работают украинские мошенники, обманывающие россиян

RT: Украинские мошенники придумали новую схему обмана россиян

Украинский центр скамеров (мошенников) разработал новую преступную схему обмана россиян, которая называется "Ректорат". Корреспондент RT откликнулся на вакансию такого киевского центра и узнал, как в Незалежной дурят наших соотечественников.

"Ректорат" — новая мошенническая схема, состоящая из нескольких этапов. Первый — сбор данных, или, как говорят сами мошенники, "поиск базы". Далее — переписка с жертвой, затем телефонный разговор. Финальная стадия при успешном проведении остальных — вывод средств. Важная особенность: каждым этапом занимается отдельный человек", — пишет издание.

Сотрудников для всех этапов "скама" ищут в социальных сетях. Там им предлагают большую для Украины зарплату в районе 47 тысяч гривен (100 тысяч рублей). При этом потенциальных работников успокаивают, что им ничего не грозит за осуществление преступных схем, так как они работают против "страны-агрессора".

Работать в компании скамеров можно только из офиса. Звонящему придётся представляться директором школы, банка или университета. При этом работодатели обещают поделиться обширной базой номеров россиян. Кстати, своих жертв они называют "орками". О потенциальных обманутых людях в программе есть подробная информация: данные об их жизни и деятельности, которые дают возможность аферистам придумывать индивидуальную схему обмана.

Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий, жертвы теряют миллионы
Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий, жертвы теряют миллионы

Схема под названием "Ректорат" была придумана украинцами и используется всего несколько месяцев, но, судя по количеству обращений в правоохранительные органы, её жертвами уже стали многие россияне. Попавшимся на уловки звонили мошенники, которые представлялись директорами организаций, где они сейчас работают. Пугали тем, что в компании проводятся проверки, и выманивали у жертв деньги.

Относительно новой темой запугивания стало так называемое финансирование ВСУ, когда жертве сообщают, что её счета хотят взломать и отправить все деньги в виде пожертвования украинской армии. Тогда человек боится, что на него заведут уголовное дело, и в таком состоянии готов выполнить все условия звонящих.
Силовики задержали девять телефонных мошенников, финансировавших ВСУ
Силовики задержали девять телефонных мошенников, финансировавших ВСУ

Ранее стало известно, что кибермошенники добрались до россиян, которые "тапают" хомяка. Злоумышленники получают доступ к криптокошелькам своих жертв, а затем выводят из них средства. А ещё эксперт раскрыла, почему не стоит шутить с телефонными аферистами. Преступники злопамятны и могут отомстить вам, используя запись вашего голоса.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Нигина Азамова
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