Эксперт раскрыла, почему нельзя шутить над телефонными мошенниками

Не стоит шутить над телефонными мошенниками и продолжать разговор с целью разозлить или занять их время. Они могут отомстить вам, используя запись вашего голоса, предостерегает куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Алла Храпунова.

"Вы знаете, что это мошенник, и решили подшутить над ним, "потроллить", если использовать сленговое слово. А мошенники в ответ ваш номер себе записывают и начинают им прикрываться, звонить от вашего имени. Вы вроде как пошутили, а они потом причинили вам вред. Если вы поняли, что звонит мошенник, срочно кладите трубку", – говорит эксперт в беседе с радио Sputnik.

Есть люди, которые считают, что долгими разговорами отнимают время у мошенника, но расходуют своё. Однако, отметила Храпунова, для этого существуют специальные программы и роботы. Обычным людям эксперт рекомендовала следить за своим личным временем и потратить его на что-нибудь действительно полезное.